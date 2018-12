The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE Herida una conductora en la A7 junto a los túneles de la Font Roja La furgoneta que conducía por la autovía en sentido Valencia ha acabado empotrada en la barrera de protección del carril contrario tras dar varias vueltas de campana domingo, 09 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Una mujer ha resultado herida en la Autovía (A7) que une Alicante y Valencia por el interior a la altura de los túneles de la Font Roja este domingo 9 de diciembre por la mañana. Los bomberos de los parques de La Montaña de Ibi y Cocentaina han necesitado cerca de una hora para excarcelar a la conductora que viajaba sola en la furgoneta accidentada. La mujer ha sido trasladada en ambulancia del SAMU al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy con contusiones que en una primera inspección no revestían gravedad. Al lugar del siniestro han acudido además de bomberos y sanitarios, agentes de la Guardia Civil para reconducir el tráfico. Por circunstancias que no han trascendido de manera oficial, el vehículo que circulaba en sentido Valencia después de atravesar el túnel ha perdido el control y tras dar varias vueltas de campana, ha acabado empotrado en la barrera de protección lateral del otro carril en sentido hacia Alicante, según han explicado testigos presenciales. El accidente ha tenido lugar hacia las 8 de la mañana de este domingo 9 de diciembre. A esas horas el tráfico no era demasiado intenso y los vehículos han sido derivados al único carril habilitado en la vía mientras se procedía al rescate de la conductora accidentada.