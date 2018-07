The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE LABORAL Herido grave un trabajador en Castalla Una máquina le ha atrapado las dos manos - Ha sido trasladado de urgencia a Valencia tras ser liberado por los bomberos lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Accidente laboral en Castalla. Un trabajador ha resultado herido de gravedad en la mañana de este lunes al quedar atrapado en una máquina de ondular cartón. Ha sufrido graves daños en las manos, por lo que ha sido trasladado de urgencia en helicóptero hasta un centro hospitalario de Valencia. El accidente se ha producido a las 10.45 de la mañana en un taller mecánico ubicado en la calle de Cocentaina, justo al lado del polideportivo. Una dotación de bomberos ha intervenido durante cerca de una hora para liberar al trabajador. Su estado, recalcan los bomberos, era grave.