The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Herido un policía nacional atacado por un perro El agente fue trasladado a un centro de salud para ser atendido por las lesiones sufridas en la zona abdominal y los genitales viernes, 13 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Un policía nacional resulta herido al ser atacado por un perro en la detención de dos individuos. El agente fue atacado por un perro potencialmente peligroso mientras procedía a la detención de un individuo por quebrantamiento de condena de alejamiento y a otro por un delito de atentado a agente de la autoridad. Tras unos momentos de confusión por la resistencia de los detenidos a la autoridad, apareció un perro de raza potencialmente peligrosa que se lanzó sobre el agente mordiéndolo en la zona abdominal y genital. Un compañero hizo uso de su arma reglamentaria para neutralizar al animal. El policía fue trasladado a un centro de salud para ser atendido por sus lesiones. El can fue trasladado a la clínica veterinaria y está fuera de peligro. Los detenidos han pasado a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de guardia de Alcoy.