CONCURS Hernández Bolín presentarà el Certamen de Música Festera de Cocentaina És una persona molt coneguda en el món de la música en la Comunitat Valenciana per la seua tasca de promoció lunes, 28 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/01/2019) Octavio Hernández Bolín presentarà el I Certamen d’Interpretació de Música Festera Vila de Cocentaina el proper mes de maig. Hernández Bolín es director del programa de ràdio, productora i plataforma digital ‘Nuestras bandas de música’, a més de col·laborar amb diversos mitjans de comunicació i presentar altres esdeveniments relacionats amb la música. Francisco Valor, vicepresident musical de la Junta de Festes contestana, dona a conèixer a esta persona i ha destacat que és una persona molt coneguda en el món de la música de la Comunitat Valenciana. El I Certamen d’Interpretació de Música Festera tindrà lloc l’1 de maig a partir de les set de la vesprada en el Centre Cultural El Teular. En la Casa del Fester s’ha fet el sorteig per a definir l’ordre en què concursaran les bandes, primer l’Associació Musical L’Avanç de El Campello, després el Cercle Musical Primitiva d’Albaida El Gamell i últim serà la Unió Musical de Bocairent.