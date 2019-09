The examples populate this alert with dummy content

SALVA LA VIDA A UN HOMBRE Héroe por un día El alcoyano Ángel Ruíz salva la vida a un hombre de 83 años en la playa de Oliva martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/09/2019) Ángel Ruíz desayunaba tranquilamente en el camping cuando de pronto observó como un señor se estaba ahogando en la playa. No dudó en coger su tabla de surf y lanzarse a un mar bravo que ese mismo día se cobró dos víctimas mortales. Sin pensar en nada más que rescatar a un hombre de 83 años se jugó la vida para salvar otra, lo consiguió , final feliz. Ángel Ruiz, que en su día jugó en el alcoyano juvenil , amater y llegó hacer una pretemporada con el primer equipo del Alcoyano, es ahora representante de futbolistas. En Ser Deportivos, nos cuenta su hazaña, no te la pierdas.