MOROS Y CRISTIANOS Hiperrealismo para el cartel; experiencia para el Himno El Ayuntamiento designa a José Borell como autor de la obra anunciadora de las fiestas y a Benedicto Ripoll para dirigir la llamada musical a los Moros y Cristianos de 2018 viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp más información Bene Ripoll dirigirá el Himno y José Borell pintará el cartel La Fiesta de 2018 ha conocido este viernes a dos de sus grandes protagonistas: José Borrell Egea, autor del cartel, y Benedicto Ripoll Martínez, director del Himno. La obra hiperrealista de Borrell, nacido en Alcoy en 1969, ha llamado la atención del Ayuntamiento para designarlo para pintar el cartel. Formado en la Escuela de Artes y Oficios, Borrell es un autodidacta de estilo clásico y luminoso plasmado a través del óleo y del pastel, las dos técnicas que más domina. Borell es autor del retrato anual de la fallera mayor de Valencia por encargo del Museo Fallero. Para dirigir el himno, el Ayuntamiento ha designado al músico Benedicto Ripoll Martínez, de 83 años y afincado en Ibi desde hace 43. Dirigió la Unión Musical de Ibi durante 23 años, lo que le valió, entre otros reconocimientos, la insignia de oro de la Villa de Ibi. Quien es autor del himno de fiestas de Ibi debutó como clarinetista en la Unión Musical de Alcoy a los 11 años. Formado en Alcoy y Alicante, es autor de numerosas piezas, como la popular Passen bones festes, que la Unión Musical interpreta cada Cabalgata. Hijo de uno de los impulsores de la dolçaina en Alcoy su hijo Bene Ripoll sigue la tradición al frente de Castell Vermell de Ibi.