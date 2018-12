The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA SOLIDARIA Hiroshi Fujii y la AFA celebran sus 25 años con un concierto solidario El guitarrista japonés cumple un cuarto de siglo en Alcoy y la asociación otros 25 años desde su fundación viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/12/2018) El guitarrista japonés Hiroshi Fujii celebra sus 25 años en Alcoy con un concierto de guitarra que tendrá lugar el domingo 23 de diciembre a las 19 horas en el Teatre Calderón y que llevará por título Fa 25 anys. Curiosamente la entidad a la que irán los beneficios del concierto, la AFA, Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer también cumple 25 años desde su fundación. Asi junto a la guitarra de Hiroshi Fujii otro de los principales protagonistas de esta actuación será el coro Recordamos al cantar formado por usuarios del Centro de Día de la Asociación y dirigido por Elena Moya. También tomarán parte la soprano Natalia Karklelyte, también afincada en Alcoy, Óscar Martínez como narrador, Ignacio Palmer, nieto del maestro de Hiroshi, José Luis González, a la guitarra, y el poeta Manel Rodríguez-Castelló, que ha creado un poema dedicado a Hiroshi. Al salir del concierto se regalará a los asistentes un cd que llevará el mismo nombre del concierto con una recopilación de sus obras, muchas de las cuales podrán oirse en el concierto. Hiroshi Fujii y la presidenta de la AFA, Lirios Aracil, han estado en los estudios de Radio Alcoy para darnos detalles de esta cita musical solidaria.