NAVIDAD Historia y novedades para celebrar los 25 años del actual Bando El Grup de Danses Carrascal renueva el vestuario de los personajes del Betlem de Tirisiti y analiza en una mesa redonda (martes, 20.00 horas, sala Ágora) los cambios introducidos en el acto en 1993 lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Bando Real cumple en 2018 25 años de su formato actual. El Grup de Danses Carrascal celebra este cuarto de siglo con una mesa redonda sobre la evolución del acto que anuncia la llegada de los Reyes y con novedades en los personajes de Tirisiti. En 1993, el desfile incorporó importantes novedades. “Se introdujo al pueblo”, resume el presidente del grupo de danzas, Rafael Sempere. Moisés Díaz diseñó la estructura del acto, que de 50 personas pasó a las 500 que participan actualmente. Gregorio Casasempere compuso la fanfarria que anuncia al Embajador y Moisés Olcina se encargó de los arreglos de la música que canta el pueblo. Aquellos protagonistas de la transformación se sentarán en una mesa redonda este martes, a las 20.00 horas, en la Sala Ágora. En el acto también participará el concejal de Cultura y Fiestas, Raül Llopis. “Creemos que el Bando, tal y como lo conocemos, es muy antiguo, pero es fruto de un gran trabajo que realizó el Grup de Danses Carrascal”, afirma el concejal. La mesa redonda mostrará los cambios que experimentó el Bando. En la calle, la celebración del 25 aniversario se dejará ver el 4 de enero en el nuevo vestuario de los personajes del Tirisiti, como explica el presidente del Grup de Danses, Rafael Sempere. “Hemos reproducido la vestimenta de las marionetas para que sean idénticas”, apunta. A los personajes del belén que participan en el Bando se incorpora en la edición de 2018 el bou que acompañará al torero Clásico.