NUEVA OFERTA H&M abrirá sus puertas este jueves en el Centro Comercial Alzamora Será el día 8 a las 11 horas con regalos para los 300 primeros clientes y un 20% de descuento para los componentes del programa de fidelización de H&M martes, 06 de agosto de 2019

El Centro Comercial Alzamora pronto contará con una nueva oferta. Este jueves 8 de agosto a las 11 horas, H&M abrirá las puertas de su establecimiento en Alzamora, con regalos para los 300 primeros clientes y 20% de descuento para los miembros del programa de fidelización de

H&M. La tienda H&M de Centro Comercial Alzamora tiene una superficie de venta aproximada de 1.576 metros cuadrados y contará con las colecciones de mujer, premamá, hombre, línea infantil, juvenil, lencería y accesorios. El nuevo establecimiento de H&M en Alzamora permitirá reforzar la presencia en un destino de compras de referencia en Alcoy. La plantilla tendrá un total de 20 personas de las cuales 17 son nuevas contrataciones, lo que ha contribuido a dinamizar el empleo de la zona. Asimismo, contará también con la iniciativa de H&M de recogida de ropa usada para contribuir a un futuro de la moda más sostenible y dar una nueva vida a esas prendas a través del reciclaje de sus fibras. Todos los clientes pueden depositar en cualquiera de nuestras tiendas H&M aquellas prendas que no vayan a volver a utilizar, sin importar su marca o su estado, para que tengan un nuevo uso a través de su reciclaje. Por cada bolsa de ropa entregada los clientes serán recompensados con un cupón de 5 euros para su próxima compra superior a 30 euros. H&M abrió su primera tienda en España en el año 2000 y a día de hoy el Grupo H&M posee 167 tiendas en nuestro país, de las cuales 155 pertenecen a la marca H&M, 10 a la marca COS y 2 tiendas & Other Stories.