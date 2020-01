The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Hockey de antaño El ex jugado del patín Alcodiam, Toni Martínez y el que fuera secretario Toni Moltó, han estado en Soc Alcoià para hablar de su etapa en el club miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/01/2020) En Soc Alcoià creamos el "raconet del hockey", desde la cervecería situada en la c/ Isabel II, hablamos una vez al mes de la historia del hockey en Alcoy de la mano de diferentes exjugadores o directivos de otras épocas. Hoy nos han acompañado Toni Martínez "Ñoño" y Toni Moltó "Secretari" , ambos han contado anécdotas relacionadas con el Patín Alcodiam de antaño. Un progrmaa patrocinado por Soc Alcoià que ha estrenado decoración, con el puente de Sna Jorge como principal protagonista en la barra.