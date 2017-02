The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Hola árboles; adiós pupitres Alumnos del colegio San Vicente de Paúl narran sus experiencias educativas en el Aula Natura que ha creado el centro sábado, 18 de febrero de 2017 El colegio San Vicente de Paúl desarrolla un proyecto educativo por el que pretende formar a sus alumnos al aire libre, en una pinada habilitada como clase. Es la denominada Aula Natura, en la que los propios alumnos comenzaron a trabajar el curso pasado. En l'Hora del Medi Ambient de RADIO ALCOY, el profesor Dani Musitu, uno de los promotores del proyecto, explica los objetivos acompañado de alumnos que narran sus propias experiencias.