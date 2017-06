The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Hola, verano El primer fin de semana de calor reconocido arranca con un programa marcado por la setmana dels barris y la música viernes, 23 de junio de 2017 Ya estamos aquí, una semana más. Este viernes, 23 de junio, arrancamos agenda con la Setmana dels barris de la Zona Norte. A las 19.30 horas hay una concentración de disfraces en el parque Caramanxel. A las 21.30, hay cena de sobaquillo en la Asociación de Vecinos. A las doce de la medianoche, la cremà de la foguera, en la plaza de la Foguera. Con motivo del Día del Ros y dentro de las fiestas del Viaducto-La Serreta hay un pasacalle desde el anfiteatro, a las 20 horas, amenizado por el Grup de Danses Sant Jordi y concurso de disfraces. Además, es el turno de la Academia de Danza B&B con su gala de fin de curso en el Teatre Calderón. En Ibi, a las 22.30 horas, se celebra la gala Zumbados por Adibi, en el polideportivo municipal. El sábado, 24 de junio, continúan las fiestas Viaducto-La Serreta. A partir de las 20 horas, hay filaetes desde el monumento Ovidi Montllor y, a continuación, cena de sobaquillo. La Setmana dels Barris de la Zona Norte prepara, para las 21 horas, una olleta al carrer en San Juan Bosco, 20, y una entraeta popular a las 23.30 horas. También hay prevista una salida nocturna al Vinalopó, organizada por l'Associació Serra Mariola y la Mancomunitat. ¡Ah! La cita imperdible con la música arranca a las 11.30 horas con la fiesta anti-cierre del pub Bad Voodoo, Salvem el Voodoo. Y, entre la gala de fin de curso de Inma Cortés, en el Calderón, y la gala escola de ball Carmina Nadal, a las 19 horas en el Teatre Salesians, nos encontramos con otro planazo: Festa del solstici d'estiu, con Marcel el Marcià, a las 18.30 horas, y PopRockPompero, a las 20.30 horas, en el solar forn del vidre, Ateneu Cultural El Panical. El domingo, 25 de junio, madruga con una ruta de excursiones por Alcoy. El Cementeri Municipal: La ciutat dormida. Es a las 10, en el cementerio. Virginia Bolufer celebra su gala de fin de curso en el Calderón y l'Escola Comarcal de Música del Comtat también: a als 18.30 horas, en el patio interior de El Camí 40, dentro de les festes del barrio Font Roja.