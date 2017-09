The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA SOCIAL Hombres por la igualdad El Ayuntamiento de Alcoy promueve la primera campaña para erradicar los estereotipos de género viernes, 29 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (29/09/2017) Ni cocinar, cuidar de los niños o trabajar en tareas domésticas son actividades propias de mujeres. Si lo son es por los estereotipos de género contra los que el Ayuntamiento de Alcoy quiere luchar a través de una campaña en la que ha implicado a ocho hombres, responsables de notables ámbitos de la ciudad. La campaña cuenta con la colaboración del director del hospital Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó, del director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, del duatleta Ovidi Albert, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, el de la Asociación de Personas Sordas, Juan Sanjuán, el director de la Escola d’Art, Eduard Corbí, el alcalde, Antonio Francés, y el jefe de la Policía Local, David Lerma. La concejal de Servicios Sociales, Aroa Mira, explica que “hemos querido contar con hombres que están al frente de entidades representativas de la ciudad”. A través de vídeos y carteles, los protagonistas rompen los tópicos de la presunta masculinidad, como que los hombres siempre toman la iniciativa en las relaciones, que no trabajan en tareas del hogar o que resuelven problemas mediante el uso de la violencia. Quizá el alcalde es el más explícito en su breve intervención: “No hay roles, papeles o tareas o obligaciones para las mujeres y otros para mujeres. La convivencia es compartir”, afirma en el vídeo. La técnico de Igualdad, Ruth Tomás, resalta la efectividad de este tipo de campañas que lucha contra la educación que conserva los estereotipos asignados a cada sexo.