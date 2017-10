The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Home Textiles ajusta fechas para seguir creciendo El certamen, que aumentó las vistas un 20,4%, se celebrará en Madrid del 12 al 14 de septiembre, íntegramente entre semana jueves, 05 de octubre de 2017 La cuarta edición de Home Textiles Premium, la nueva feria Textilhogar, se celebrará del 12 al 14 de septiembre de 2018. Será la primera ocasión en la que el certamen se desarrolle íntegramente entre semana y una semana después de lo habitual en las tres ediciones anteriores. La feria mantendrá su sede en la Caja Mágica, en Madrid. El objetivo de los ajustes es mantener el crecimiento. Este año, el balance final de la feria arroja un incremento del 20,4% en cuanto a visitantes. Home Textiles Premium by Textilhogar registró 2.370 visitas de profesionales. El número de compradores extranjeros que visitaron la feria ascendió a 150 procedentes de 50 países diferentes, lo que supone un 61,2% más que el año pasado y hasta un 188% superior al de la primera edición. La presencia de clientes extranjeros evidencia, según los organizadores “el interés que despierta el certamen entre los mercados internacionales, que ven a la feria como el escaparte idóneo para las nuevas colecciones de las mejores firmas españolas y portuguesas”. Además, en esta edición han destacado el crecimiento registrado en los encuentros B2B organizados por la patronal Ateval entre, precisamente, los compradores internacionales y los expositores de la feria. Así, durante los tres días de feria se registraron un total de 1.020 encuentros y entrevistas, lo que supone una evolución positiva del 26,39% desde la primera edición. Respecto al comprador nacional, la evolución también ha sido “muy positiva”. Los 2.220 visitantes nacionales registrados este año suponen una evolución positiva del 20,4% en los tres años que se viene celebrando la feria. El perfil de estos visitantes se mantiene estable y con un 100% de profesionalidad, como el de distribuidores y tiendas especializadas en textiles para el hogar, decoración y ropa de cama, fabricantes de muebles tapizados, interioristas, decoradores, diseñadores, estudiantes y prescriptores de opinión (periodistas especializados). Destacó, asimismo, la visita a la feria de los representantes de las grandes cadenas, grupos y grandes almacenes del sector textil y hogar.