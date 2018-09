The examples populate this alert with dummy content

COMIENZA LA FERIA Home Textiles arranca con alto nivel de negocio El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, inaugura la cuarta edición de la feria, que repite escenario en la Caja Mágica de Madrid miércoles, 12 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018) La cuarta edición de la feria Home Textiles Premium ha comenzado con fuerza este miércoles en la Caja Mágica de Madrid. 84 expositores, el 50% de L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida, han comenzado a recibir visitantes y a fraguar negocios. Las empresas resaltan el nivel actividad comercial desde primera hora en las tres salas del recinto madrileño en las que el sector presume de diseño e innovación. Dos valores que ha destacado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, encargado de inaugurar el certamen. “El sector está trabajando bien, se está diferenciando, hay marca y buen producto, por eso el mundo nos compra la calidad”, ha dicho. La feria presenta 237 firmas y marcas, un 36% más que en la edición de 2017. Para el director del certamen, Máximo Solaz, la feria de este año es la de la consolidación, ya que por primera vez repite escenario. “Hemos podido mejorar en aspectos estéticos y de comodidad”, manifestado Solaz. Los expositores consultados por RADIO ALCOY han resaltado el incremento de visitantes durante las primeras horas de certamen, con una intensa actividad comercial. El objetivo de la organización es superar la cifra de 2.300 visitantes profesionales del año pasado. Con las telas, texturas y colores que marcarán tendencia la próxima temporada, las firmas participantes buscan reforzar su presencia en el mercado nacional y abrir nuevos destinos internacionales. En el primer semestre, el sector exportó 660,2 millones de euros. Las empresas valencianas vendieron al exterior productos valorados en 157,9 millones, un 5,9% más que en el mismo periodo del año 2017. El conseller ha resaltado el buen estado del sector. “El sector está creciendo presenta números de antes de la crisis. Hay que destacar el esfuerzo por exportar y la recuperación del empleo”, ha subrayado Climent. “El mundo del textil está funcionando muy bien”, ha recalcado el conseller, que ha valorado que el sector haya rebasado de nuevo los 20.000 ocupados en la Comunidad Valenciana. La conselleria, a través del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), ha apoyado la presencia de compradores procedentes de 33 países: desde Australia hasta Sudáfrica. El presidente de Ateval, Càndid Penalba, se ha mostrado ilusionado con las sensaciones que dejan as primeras horas del certamen. “La feria ha empezado muy fuerte y soy muy optimista con los resultados de esta edición”, ha precisado. La feria permanecerá abierta hasta el viernes, 14 de septiembre. Una de las novedades de este año es el área expositiva y de conferencias centrada en torno al negocio de la decoración de hoteles y restaurantes (conocido como contract). Esta zona, denominada El Cubo, acogerá conferencias y contará con prestigiosos diseñadores que crearán propuestas de decoración de estancias.