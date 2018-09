The examples populate this alert with dummy content

FERIA Home Textiles arranca con un aumento de marcas del 36% La heredera de Textilhogar abre con la presencia de 237 firmas y marcas de 84 empresas, el 80% de las cuales acude de las comarcas textiles valencianas martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Home Textiles Premium by Textil Hogar arranca mañana con un aumento de marcas del 36%. La feria abre este miércoles 12 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid con la presencia de 237 firmas y marcas de 84 empresas. La oferta procede mayo­ri­ta­ria­mente de empresas españolas, portuguesas, italianas y alemanas así como de marcas repre­sen­ta­das de Italia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Francia y Japón. Según la organización, el 80% de las empresas de esta feria acude de las comarcas textiles valencianas. Entre los atractivos de la Home Textiles Premium figura el área denominada El Cubo Bussines Contract Zone, que recrea estancias de la mano de diseñadores. La feria permanecerá abierta hasta el viernes 14 de septiembre. A la inauguración acudirá el Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, y el alcalde Antoni Francés, entre otros cargos. Radio Alcoy ha preparado programación especial para narrar este evento.