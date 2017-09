The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL HOGAR Home Textiles cierra con un aumento de visitantes del 7% La feria de 2018 mantendrá la Caja Mágica como sede tras la buena acogida de los expositores lunes, 11 de septiembre de 2017 Home Textiles Premium clausuró el sábado su tercera edición con un aumento del 7% en número de visitantes. Los organizadores resaltan que el certamen ha superado las expectativas y se ha consolidado “como el principal evento profesional del sector textil para el hogar, decoración y tapicería que se celebra en España”. Después de tres ediciones y tres ubicaciones diferentes, existe consenso entre expositores y visitantes del acierto que ha supuesto la ubicación en la Caja Mágica de Madrid, donde se han podido mostrar durante tres intensos días de trabajo ferial más de 300 novedades y nuevas colecciones por parte de las 171 firmas y marcas presentes. Esta apuesta ha sido respaldada por los visitantes profesionales que han respondido de forma muy positiva al evento. De hecho, según las primeras estimaciones oficiales y a falta aún de contabilizar las cifras de la jornada vespertina, el número de visitantes totales a la feria se ha incrementado un 7%, lo que ha permitido superar claramente los 2.000 compradores que se registraron en la última edición. Los organizadores puntualizan que los visitantes son de un perfil “100% profesional como responsables de tiendas de decoración, interioristas, arquitectos, fabricantes de muebles tapizados, editores textiles y tiendas de ropa de hogar y textiles para la decoración”. Los expositores han destacado la calidad del visitante y su origen internacional. Durante los tres días de feria “muchos expositores han logrado cerrar pedidos y proyectos con profesionales de cuatro continentes”. Para conseguir este resultado ha sido clave la misión de compradores internacionales, coordinada por la patronal textil ATEVAL con el apoyo de IVACE Internacional y el ICEX. Esta iniciativa ha propiciado encuentros 'B2B' con expositores de profesionales procedentes de 30 países invitados, de los que destacan tanto mercados maduros como emergentes y de gran proyección de negocio. Además, la cita también ha recibido la visita de un grupo de periodistas internacionales procedentes de países como Estados Unidos, Italia, Kazajistán, Líbano, Marruecos y Rusia. Leila Bachetarzi, directora de internacionalización de ATEVAL-Home Textiles From Spain, ha incidido en "el impulso muy necesario para la exportación del sector y la internacionalización de nuestras empresas” que propicia este punto de encuentro entre profesionales en Home Textiles Premium by Textilhogar. Bachetarzi, además, ha destacado "la afluencia de visitantes internacionales que ha acudido a la cita por iniciativa propia y atraído por la oferta de calidad de nuestros expositores, generando oportunidades de negocio que se suman al grupo de compradores y prescriptores invitados en el marco de la Misión Inversa". Por su parte, Máximo Solaz, director de Home Textiles Premium by Textilhogar, ha incidido en que "después de tres ediciones podemos decir la plena consolidación de Home Textiles Premium como la feria referente del sector y en una ubicación que ha satisfecho a expositores y visitantes". Solaz destaca la predisposición a continuar en la Caja Mágica el próximo año y con el "interés de muchas firmas que este año no han podido exponer y que ya nos han mostrado su expreso deseo de estar exponiendo la próxima edición". En este sentido, Home Textiles Premium by Textilhogar celebrará su cuarta edición en septiembre de 2018.