The examples populate this alert with dummy content

FERIA TEXTIL Home Textiles cubre toda la superficie de exposición 98 empresas mostrarán sus novedades en la Caja Mágica de Madrid, que permite aumentar un 34% el espacio de muestras jueves, 06 de julio de 2017 La feria Textil Hogar ha cubierto toda la superficie de exposición. Las empresas, con 98 expositores, han respondido a la tercera edición de Home Textil Premium, que se celebra del 7 al 9 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid. 98 firmas y marcas van a presentar sus productos en la feria, que cumple tres ediciones y que ha colgado el cartel de completo para el próximo septiembre. El número de expositores crece un 7% respecto a la edición anterior. La superficie de exposición aumenta un 34%. La feria estrena recinto, la Caja Mágica, con el que Ateval y Feria Valencia buscan mejorar las condiciones de la edición de 2016, celebrada en el altillo de la estación de Chamartín. Los organizadores resaltan que los datos demuestran la consolidación del certamen, recuperado en 2015 como heredero de la antigua Textil Hogar. El aumento de expositores, señala la organización, no está reñido con una oferta seleccionada y de calidad, con las mejores firmas españolas y portuguesas. Van a presentar más de 200 nuevas colecciones para la temporada 2018. La feria mantiene el espacio de tendencias, con las principales propuestas de la moda del textil hogar para el próximo año. La venta de entradas para visitantes profesionales está abierta a través de la web de la feria.