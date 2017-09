The examples populate this alert with dummy content

REPORTAJE Home Textiles: un mar de diseño e innovación 171 marcas presentan sus colecciones en la nueva edición de la feria textil de referencia en España viernes, 08 de septiembre de 2017 Las tres salas de la Caja Mágica de Madrid que acogen la tercera edición de la feria Home Textiles Premium están inundadas por un mar de diseño e innovación. El que han dispuesto las 171 marcas expositoras a través de sus nuevas colecciones, con las que pretenden consolidar ventas en el mercado nacional e incrementar las exportaciones. El colorido, las texturas y los nuevos materiales demuestran a lo largo de los expositores la apuesta por la calidad de un sector en constante transformación. El concepto de moda brilla con luz propia en el ideario de las empresas, entre las que destacan las 13 con sede en L’Alcoià y El Comtat. “Es un número importante, pero detrás de las empresas que ahora muestran sus productos en la feria hay otras muchas de la zona que se encargan de producir el hilo o de tintar y acabar el producto final”, razona durante su visita a la feria el presidente de la patronal comarcal, Acetex, José Vicente Ponzoda. La feria dedica un espacio a identificar las cuatro tendencias textiles para el año 2018. La primera, De rerum natura, resalta el compromiso del hombre con su entorno, a través del respeto por el medio ambiente y por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La segunda tendencia, denominada Farbenlehre, apuesta por el colorismo y los tejidos de alto rendimiento. Lux Perpetua es la tercera tendencia, basada en tejidos técnicos y ultraligeros. La propuesta de los expertos se completa con PanOikos, que resalta la creatividad de las diferentes culturas.