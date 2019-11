The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Homenaje al municipalismo José Luis Seguí y Jaume Pascual reciben una distinción por sus 40 años de alcaldes de Almudaina y L'Alqueria d'Asnar jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/11/2019) Los alcaldes de Almudaina, José Luis Seguí, y de L’Alqueria d’Asnar, Jaume Pascual, han sido homenajeados este jueves en el Senado con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones locales. El noble antiguo salón de plenos de la Cámara Alta ha sido el escenario del reconocimiento a los primeros ediles que fueron elegidos en los comicios de 3 de abril de 1979 y que todavía están ejerciendo. Entre los 22 protagonistas, estaban los dos munícipes de El Comtat. En el acto, los primeros ediles alicantinos se han acercado al centro de la sala para recibir una medalla conmemorativa de los 40 años como alcaldes. Muy sonrientes han recogido la distinción de manos del presidente del Senado, Manuel Cruz; del ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas y del Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia, Abel Caballero. Seguí, que tras su reeleción el pasado 26 de mayo se convirtió en el alcalde más veterano del país ya que accedió al cargo en 1972, y Pascual, que con 23 años fue el primer edil más joven de España tras ser elegido en 1979, han sido los representantes de la Comunidad Valenciana en el acto, que también ha reconocido a las alcaldesas que fueron elegidas en el 79, y que pone el broche a la conmemoración del 40 aniversario de las elecciones locales.