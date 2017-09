The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO Homenaje al padre del modernismo en Alcoy El descubrimiento de un monolito dedicado en La Glorieta a Vicent Pascual cierra los actos de la exitosa primera Semana Modernista lunes, 25 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (25/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (25/09/2017) La Glorieta, el jardín que en 1899 rediseñó el arquitecto Vicente Pascual, es desde este domingo el punto en el que Alcoy recuerda a uno de los grandes padres del legado modernista en la ciudad. El Ayuntamiento descubrió una placa para recordar a quien fuese, además, alcalde del municipio. Lo hizo acompañado de sus descendientes para cerrar una exitosa primera Semana Modernista. El alcalde, Antonio Francés, valoró el resultado de esta iniciativa. “Ha conseguido algo muy difícil: consolidarse en la primera edición. Hay que agradecer la implicación de las entidades de Alcoy y de los ciudadanos que han participado. Ahora empezamos a pensar en la Semana Modernista de 2018”, afirmó. Francés destacó a Vicente Pascual como “un gran alcoyano” y añadió que edificios como los que dibujó este arquitecto conceden a Alcoy “el mejor escenario para celebrar actos” como los de esta pasada semana. Enrique Villar, nieto de Vicente Pascual, agradeció en nombre de la familia las actividades en las que durante los últimos días ha sido recordada la figura del ilustre arquitecto. Con el monolito instalado en La Glorieta, señaló el concejal de Cultura, Raül Llopis, la ciudad “repara mucho tiempo de olvido”. Este homenaje cerró la Semana Modernista, que el domingo volvió a reunir a gran cantidad de público para disfrutar de música de la época. La que interpretó en el templete la Corporación Musical Primitiva. Los jardines románticos acogieron la tercera recreación histórica de la programación, en este caso de una boda de entre finales del siglo XIX y principios del XX.