INAUGURACIÓN Homenaje a la dignidad laboral Alcoy dedica el nombre del puente entre Santa Rosa y Batoy al sindicalista Pep Linares, defensor del régimen castrista lunes, 06 de febrero de 2017 La lucha sindical y la defensa del régimen de Fidel Castro en Cuba tienen desde este lunes una nueva punta de lanza en Alcoy. En el puente que une Santa Rosa y Batoy y que lleva el nombre de Pep Linares, uno de los fundadores de Comisiones Obreras en el País Valencià. Carmen Linares, hija del homenajeado, ha destacado la figura de su padre, fundador de Comisiones en Alcoy y relevante defensor de los derechos laborales durante el régimen franquista. Su memoria la reivindica el actual secretario general de Comisiones Obreras, Paco Molina. Familiares y dirigentes sindicales han agradecido al Ayuntamiento la voluntad por destacar la dignidad de los trabajadores a través de la denominación del puente.