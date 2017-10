The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Homenaje a la familia Solc, la asociación comarcal de ayuda en el tratamiento del cáncer, dedica su calendario 2018 a las personas más cercanas al paciente miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/10/2017) "La familia supone en muchos casos el apoyo más y motivador". Marcela Ripoll, presidenta de Solc, la Asociación comarcal de ayuda en el tratamiento del cáncer, explica que con su presencia en el calendario 2018, que ha editado la entidad, se ha querido "reconocer y agradecer su labor". En Hoy por Hoy Alcoy explica junto al fotógrafo, Nando Juárez, cómo se llevó a cabo el proyecto y cómo se logró implicar a algunos de sus protagonistas como Lucía y Ramón, Ignacio, Elena o Diana.