The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Homenaje de la filà Cids al héroe castellano más legendario en su tierra La marca Alcoy y sus fiestas de Moros y Cristianos salen reforzadas tras el Fin de semana Cidiano de Burgos martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Por segundo año consecutivo, la filà Cids representada por la escuadra del Mig participa activamente en el Fin de semana Cidiano de Burgos. La ciudad se transformó en un enorme escenario medieval para homenajear la figura del héroe castellano más legendario de la historia.



El impactante diseño de la escuadra que tanto éxito cosechó en las pasadas fiestas de San Jorge, fascinó de manera muy notable a los Burgaleses, que quedaron impresionados y boquiabiertos con la exquisitez del trabajo que desarrollan los talleres artesanos de Alcoy y la creatividad de la propuestas y diseños de indumentarias festera. La comitiva Cid fue recibida oficialmente en el salón rojo del Teatro Principal por Levi Moreno Pélaez Concejal de Turismo, Industria y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.



La participación se ha centrado en esta ocasión en el desfile diurno, la comida medieval, la procesión nocturna de las antorchas y la Misa Solemne celebrada el domingo en la Nave Central de la catedral, donde la comitiva alcoyana depositó un ramo a modo de ofrenda en la tumba del Cid.



La marca Alcoy y sus fiestas de Moros y Cristianos salen muy reforzadas de esta visita, han sido miles de personas las que durante estos días vieron con admiración, su ciudad tomada por unos guerreros de madera que consiguieron el milagro de convertirse en el plato fuerte de la edición de este año, que cumplía la número 11.



La frase que mas sonaba al paso de la escuadra era “Mira!... los de Alcoi”. “Don Rodrigo Díaz de Vivar debe estar orgulloso de que una Filá tan entregada lleve su nombre en el siglo XXI”