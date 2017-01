The examples populate this alert with dummy content

GALA DEL DEPORTE 2016 Homenaje con honores El deporte contestano premió a sus mejores deportistas del año 2016. Montse Brotons recibió el galardón a la Mejor Deportista. sábado, 28 de enero de 2017 El Centro Cultural El Teular de Cocentaina fue el punto de encuentro de los mejores deportistas contestanos de la anualidad 2016, destacando entre todos la figura de la joven deportista contestana Montse Brotons, que actualmente milita en el Oru de Tulsa, Oklahoma en EEUU; pero sin duda fue una noche especial para todo el deporte de la Vila Condal, que rindió como se merece el mejor homenaje a todas esas personas que día a día llevando a cabo sus sueños practicando el deporte. El cartel de este año no dejaba indiferente a nadie, incluso sorprendió a propios y extraños, la capacidad tan grande e inusual que en la que están destacando varios deportistas contestanos, que a pesar de su juventud atesoran un futuro prometedor dentro del deporte nacional e incluso internacional. La noche empezó con un sentido homenaje a 2 personas muy vinculadas dentro del deporte local, que por desgracia, fallecieron durante el 2016; uno de ellos, Juan Richart recibió "in memorian" la mención de Socio de Honor del CD Contestano, de la mano de su Presidente, José Vicente Castelló que hizo entrega de una placa a los familiares, presentes en el acto. Después dio inicio la Gala, en la que se entregó el galardón a Mejor Escuela Deportiva, al C.E.T PO EUN por su gran evolución en pocos años de vida, dentro del mundo del takewondo; posteriormente Juan Santacreu Castelló, recibió ante la ovación de los presentes, el galardón a Mejor Colaborador Deportivo, por su dedicación de forma desinteresada tanto en el mundo del fútbol, como actualmente y desde hace muchos años, con el Ye Faky de fútbol sala, a pesar de su discapacidad, ha demostrado en todos estos años, que nunca dejará de hacer aquello que más le gusta, a pesar de de ello, todo un reflejo de que "el poder es querer". Entre tantas emociones en la noche, la Fira De Tots Sants, de manos de Mariona Carbonell, recibió una Mención de Honor, por su colaboración al deporte contestano, con diversas actividades y inyección económica, que ha hecho posible que muchos clubes de la Vila Condal, pudieron llevar a cabo cientos de actividades deportivas tanto en nuestras comarcas como fuera de ellas. José Antonio Agulló, recibió el galardón como Mejor Deportista Veterano, a pesar de sus 36 años, por sus grandes éxitos en el mundo del ciclismo en este último año, al igual que GREA Socarun, que fue premiado como Mejor Club Deportivo, debido a sus grandes éxitos como club en la última temporada deportiva, en la que varios de sus miembros han participado en pruebas punteras dentro del deporte del atletismo, tanto a nivel nacional como internacional. La Federación de Baloncesto Valenciana también fue actor principal de la noche, al recibir su Presidente Salvador Fabregat, la Mención de Honor, por su convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Cocentaina, el pasado año, permitiendo que la Vila Condal sea sede de las fases finales del Baloncesto Valenciano y sede de varias concentraciones técnicas y teóricas para los mejores jugadores de la CV. Y para el final, quedaba lo mejor, la entrega al Mejor Deportista Promesa que recaía en el joven gimnasta Óscar Giner, que logró el pasado año, colgarse la medalla de oro en el Campeonato de España, de su modalidad, dejando latente el gran futuro que le espera a este deportista contestano, otra Mención de Honor, esta vez, para el Club Ciclista Contestano, por su gran labor en la celebración y organización del Campeonato de España disputado este pasado junio en Cocentaina, y como colofón, la entrega al Galardón de Mejor Deportista, que recaía en la joven jugadora de baloncesto, Montse Brotons, un premio que destaca el gran nivel de esta prometedora jugadora, que actualmente reside en Oklahoma y está disputando la Liga de Conferencias, en los Eagles de Oru, en EEUU; a pesar de no poder estar en esta cita, su madre recogía el premio ante la ovación de los presentes, pero la sorpresa de la noche, fue la emisión de un vídeo por la propia galardonada, dando las gracias por su premio, así como mostró en imágenes, el lugar dónde reside y entrena cada día a Baloncesto en la Universidad de Tulsa. Para finalizar el acto, el Concejal de Deportes Saúl Botella y la alcaldesa, Mireia Estepa agradecieron el esfuerzo diario de cada uno de los galardonados, así como el gran nivel que atesora el deporte contestano, que queda latente en cada edición de la Gala del Deporte.