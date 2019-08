The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Homenaje a la Virgen de los Lirios Numerosos alcoyanos asisten a la celebración de la misa y la procesión en la Font Roja en honor a la patrona y para conmemorar el 366 hallazgo de los lirios en el Carrascal jueves, 22 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Numerosos alcoyanos rindieron ayer honores a la Virgen de los Lirios en la Font Roja con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad. La plaza Bisbe Rafael Sanus albergó la misa de campaña, que estuvo presidida por el obispo de Lleida Salvador Giménez, y después tuvo lugar la presentación de los niños a la Virgen y la entrega de medallas. Unos actos religiosos con los que se recordó el hallazgo milagroso de los lirios en el Carrascal hace 366 años. María Teresa Pinilla, presidenta de la Archicofradía de la Virgen de los Lirios destacaba que "es maravilloso que un 21 de agosto esto esté lleno de gente. Ver el interés de estas personas por estar aquí y para nososotros es muy importante. La Archicofradía lo que pretende es que todo Alcoy sepa que su patrona, la Virgen de los Lirios, está en el Carrascal y también en la ciudad y siempre nos protege". Devotos, párrocos y autoridades -entre los que estaba el alcalde Antonio Francés- acompañaron a la imagen de la Mare de Déu dels Lliris en procesión por los alrededores del Santuario y al ritmo de la música que interpretó el Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta.