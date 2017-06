The examples populate this alert with dummy content

ESPORT 3D Homenajes merecidos Miguel Sarasa, Paco Domenech y José Beiber, encenderán e izarán la bandera el próximo viernes viernes, 02 de junio de 2017 La próxima semana se celebrará la fiesta del deporte local con sentidos homenajes como viene siendo habitual. En esta ocasión, será José Beiber (Pista CF) Paco Domench ( Baloncesto) y Miguel Sarasa, las personas que se encargarán de encender el pebetero del polideportivo y de izar la bandera olímpica que anuncia el inicio del Esport en 3D de forma oficial. Justo antes de que esto ocurra, alrededor de las 19.30 horas la antorcha saldrá del ayuntamiento, previamente habrá pasado por los centros docentes de la ciudad y serán diferentes niños los que la vayan portando hasta el consistorio, donde cerca de las 13 horas, descansará hasta la tarde. Ahí será portada por Trialcoy en primer lugar para ir pasando por diferentes clubs como el Ajedrez Alcoy, Atlético Salesianos, CD Horta Major, Patín Alcodiam y llegará al pebetero de la mano de la Unión Ciclista Alcoy. Este acto será cerca de las 20.00 horas del viernes día 9, en la zona alta del polideportivo Francisco Laporta. Cuando finalice este acto, se bajará al pabellón, para otro acto muy emotivo y a la vez importante, ya que el conocido como “pabellón B”, pasará a llamarse, pabellón Miguel Sarasa.