Homenatge a Julián Camarena en la presentació de la setena edició del trail solidari Alcoi

El Club d’Esports de Muntanya (CEM) +QUEUNTRAIL va presentar el passat dissabte la setena edició del Trail Solidari ‘Ciutat d’Alcoi’, que es celebrarà el pròxim 19 d’octubre, amb un recorregut enguany de 54 quilòmetres. L’acte va tindre lloc als Cines Axion d’Alcoi, amb l’assistència de representants dels clubs d’atletisme de la ciutat i corredors en general. La presentació, que va comptar amb la presencia de l’alcalde Toni Francés i el regidor d’Esports, Alberto Belda, va incloure un apartat d’homenatge a Julián Camarena, un dels pioners de l’atletisme local, que va morir recentment.

Precissament, l’acte de dissabte es va iniciar amb el reconeixement a aquest referent de l’atletisme a la nostra ciutat, que compta amb diversos títols a nivel nacional. El president de +QUEUNTRAIL, Paco Fuster, va pronunciar unes sentides paraules de record cap a Camarena, mentre que els seus fills, Julián y Maria Luisa, presents en l’acte junt a altres familiars, van agrair el reconeixement visiblement emocionats i després de rebre una samarreta conmemorativa del Trail Solidari amb el nom de son pare.

Fuster va assenyalar que el particular carácter de Julián Camarena va fer que els èxits d'aquest alcoià d'adopció no tingueren la repercussió ni tampoc el reconeixement que va meréixer la seua carrera, però per palmarés, a més en una època allunyada de la popularitat que actualment té l'atletisme, ha sigut un dels grans d'aquest esport a nivell local.

NOVETATS D’ENGUANY

A continuació, es va projectar un vídeo explicatiu del circuit de les tres proves: la Marxa senderista, que constarà de 24 quilòmetres; el Mig Trail, que en la seua segona edició eleva el seu recorregut fins els 30 quilómetres; i la prova reina, el Trail, que com déiem puja a 54. Natxo Company, director esportiu de la carrera, va comentar els principals canvis en el traçat, que afecten sobretot a la primera part del recorregut, en el tram de Batoi, per tal d’evitar aglomeracions en el trànsit del casc urbà al medi natural. Al mateix temps, s’incorpora una novetat en la arribada de la carrera a la ciutat, que ja no es realitzarà per la zona de Cantagallet, sinó que s’aprofitarà la nova senda local que ha condicionat l’Ajuntament i que connecta la Font del Quinzet amb Sant Benet, i des de la zona de Santa Anna es travessarà Cervantes per l’interior de l’antic refugi antiaeri, per accedir al Centre, al Parterre, on romandrà instal·lada la meta, a través del llit del riu Riquer i les muralles medievals.

Altres modificacions afecten als horaris de la carrera, que retarda el seu inici mitja hora –de les 8 a les 8’30 hores-, mentre que el tancament de la prova s’adelanta a les 19’30 hores. Cal recordar que és el segon any que el Trail Solidari es trasllada al mes d’octubre per qüestions mediambientals i després de l’experiència de l’any anterior, des de l’organització s’ha considerat oportú introduir aquests ajustos referents a horaris.

Les inscripcions per als participants en les tres modalitats de cursa s’obriran el pròxim dia 27 d’abril, a partir de les 12 hores, en www.trailsolidarialcoi.com.

DEDICATÒRIA ALS MESTRES I EDUCADORS

Ja per últim, es va projectar un altre vídeo, aquesta vegada amb la dedicatòria del Trail Solidari 2019, que farà un reconeixement als mestres i educadors, pel seu compromís en la transmissió de valors entre les noves generacions.

Per a Paco Fuster, “en els origens del Trail Solidari Alcoi està la ferma voluntat dels que el fem possible, de no construir tan sols una cursa. Sabeu de la seua vocació de col·laborar en la investigació en la lluita contra el cèncer i en altres activitats solidàries, però pensem que a més, tenim l’oportunitat de utilizar-la per a algo més. A través de l’esport ens hem donat compte de la importància que tenen determinats valors per compartir amb els altres, respectar als rivals i admirar-los. Aquests valors tan necessaris requereixen que algú els ensenye, que ens facen entendre la seua importancia. Des de molts anys enrere, a la humanitat ha hagut persones que han contribuit a construir societats solidàries i tolerants. Homes i dones que han fet seu el compromís de transmetre uns valors que ens permeteren viure en pau i fraternitat. Parlem dels mestres, educadors i educadores, i a ells va dedicat el Trail Solidari Ciutat d’Alcoi 2019”.