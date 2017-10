La festa de la Comunitat Valenciana es va convertir a Alcoi en un homenatge a Romà de la Calle i Faula Teatre. L'Ajuntament d'Alcoi els va fer lliurament de les distincions de la segona edició dels Premis 9 d’octubre.

El catedràtic, nascut a Alcoi, va agrair la distinció que va rebre en l'acte desenvolupat en el Teatre Calderón. "Agrair, recordar i compartir", amb aquests verbs va iniciar la seua intervenció. Paco Valls, director de Faula Teatre, també va agrair en nom del grup el reconeixement rebut a la labor en pro "de la cultura i integració" que realitzen.



El lliurament de premis la va introduir Miquel Cruz, encarregat aquest any de la lectura del manifest institucional i en el qual va haver-hi referències a la història i l'origen de la celebració, als autors valencians com Fuster o Valls, al plurilingüisme o a artista locals com Isabel Clara Simó, Ovidi Montllor, o Jordi Raúl Verdú.



L'acte el va presentar la periodista Jessica Sempere i va estar amenitzat per La Primitiva, que va oferir un repertori musical de peces per commemorar el 9 d’octubre.