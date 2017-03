The examples populate this alert with dummy content

TROFEU FILAES Horarios confirmados El Centro de Deportes ha dado a conocer los horarios de las competiciones del 2017 que se disputarán los días jueves 13 y viernes 1 de abril - Consúltalos en el archivo adjunto a la noticia jueves, 30 de marzo de 2017 ficheros asociados FICHERO Horarios del Trofeu Filaes 2017 El Centro de Deportes ha dado a conocer los horarios del Trofeu Filaes 2017, cita que se celebrará el jueves 13 y viernes 14 de abril. Este año participarán un total de 1.312 personas festeras de pleno derecho de diferentes Filaes. La principal novedad en esta edición es el cambio en la carrera, que pasa de ser una cronoescalada a un cross por los alrededores del Polideportivo Francisco Laporta, así se solucionarán las tres principales quejas de los participantes; la ubicación de la prueba a Batoy, lejos del ambiente de fiesta y deporte, la exigencia del recorrido, con mucha pendiente y la distancia, ya que era muy corto. El recorrido será lineal y transcurrirá por caminos y senderos de los alrededores del polideportivo. La distancia a correr es de aproximadamente 5000 m. El inicio de la prueba estará en la pista de atletismo del mencionado polideportivo. Las filaes presentarán equipos de cuatro miembros. La salida será de todos los participantes a la vez, contabilizando al final la suma del tiempo de los cuatro miembros participantes. La carrera será el viernes, ya que el jueves, mucha gente que participaba en otros deportes no podía correr. “Con todos los cambios buscamos fomentar la participación”, indica el concejal de Deportes, Alberto Belda. Continuará la pilota valenciana que se inició el año pasado en la modalidad de raspall, esta competición se disputará el jueves por la mañana. El motivo de que sea el jueves es para poder aplazar estas pruebas a viernes en caso de lluvia. También se mantiene que los deportistas de categoría inferior podrán competir con una categoría de edad superior, es decir, benjamines en alevines, alevines en infantiles e infantiles en cadete. Se habla de categorías por edades, no por sexo, por lo tanto las mujeres pueden competir, siempre que paguen la hoja completa. El trofeo filaes se disputó por primera vez en 1977, organizado por la filà Montañeses con motivo de su año de alférez, por tanto este año hace ya 40 años, y será la edición 41. Pueden ver los horarios grupos realizados tras el sorteo en el PDF adjunto a esta noticia.