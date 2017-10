The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Horarios de los próximos partidos El Alcoyano jugará el sábado 28 ante el Olot y el 1 de noviembre en Sabadell jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La jornada intersemanal del 1 de noviembre, hace que el Alcoyano varíe los horarios habituales. Para tener un día más de descanso el Alcoyano jugará ante el Olot el sábado día 28 de octubre a las 18.30 horas en El Collao. Mientras que el miércoles 1 de noviembre los de Galiana se desplazarán a Sabadell para jugar ante los de Seligrat a las 18.00 horas. Antes de que lleguen estos partidos , se visitará el próximo sábado el Martínez Valero de Elche a las 18.00 horas.