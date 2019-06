The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Hospitalizado un hombre que manipulaba pólvora en una vivienda en Muro La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas- El explosivo que produjo la deflagración es de los que se usa como carga para la arcabucería de las fiestas de Moros y Cristianos viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2019) Un hombre de 66 años ha resultado herido con quemaduras de primer y segundo grado en gran parte de su cuerpo por una pequeña explosión ocurrida en una vivienda en Muro de Alcoy, según han informado a EFE fuentes próximas al caso. El herido ha sido evacuado de urgencia por una ambulancia al Hospital comarcal Virgen de los Lirios de Alcoy (Alicante) desde donde ha sido trasladado luego a la unidad de quemados de la Fe de Valencia debido a "la gravedad de las quemaduras", han explicado las mismas fuentes. El suceso se produjo pasadas las 13.00 horas del jueves cuando, supuestamente, el hombre estaba manipulando un bote de pólvora negra de la que se usa habitualmente como carga para la arcabucería de las fiestas de Moros y Cristianos, según los primeros indicios. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de la explosión.