CELEBRACIÓN Hostal Savoy cumple 55 años Ramon Reche, tercera generación que está al frente de este negocio hostelero, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre su día a día y de la renovación realizada los últimos tiempos martes, 05 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/11/2019) Hostal Savoy cumple 55 años de trayectoria. Fueron los abuelos de Ramón Reche compraron este negocio hostelero en pleno centro de Alcoy, por lo que él es ya la tercera generación que está al frente del mismo. Reche nos explica algunos detalles de esta trayectoria de tantos años, junto al acto que tienen previsto realizar para celebrarlo o la renovación realizada en los últimos años como La Cava, el restaurante o el apartamento turístico, entre otras acciones. También en su visita a Radio Alcoy, Ramón Reche habla sobre su experiencia como vicepresidente de la Asociación de Turismo Alicante Interior y hace un llamamiento a la importancia del asociacionismo.