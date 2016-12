The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ 'Hoy toca, Nando Hervido', ¡inauguramos programa! Tragaluz se desdobla para dejar paso a un colaborador que, cada mes, nos hablará de música: el blogger de 'Hervir un indie' jueves, 06 de octubre de 2016 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (06/10/2016) No es novedad decir que, desde el minuto 1 que el Tragaluz comenzó a acaparar las ondas de La Ventana los jueves, hace justo un año, la música ha sido el epicentro del programa. Para darle rienda suelta a nuestro plato preferido dentro de la oferta cultural, hemos decidido crear un programa. Un programa, dentro del programa de Tragaluz, yeah. Una vez al mes, nos sumergeremos en la atmósfera del conocido blogger Nando Hervido (Hervir un indie) para hablar de rock, folck, electrónica y de lo que se tercie, y para estar a la última de los nuevos lanzamientos y conocer la agenda más apetecible que nos salvará de aquellos fríos y desérticos algunos fines de semana en la ciudad. Porque Nando Hervido estará con nosotros, incondicionalmente, aunque haga frío. Hoy toca...¡Nando Hervido! Y como nuestro universo es infinito, y nuestras cabezas pensantes están en continuo estado de ebullición, hemos querido completar el programa de Nando con un agenda paralela. Teatro, exposiciones, más música, 9 d'octubre, con todo nuestro amor en forma de radiaciones.