The examples populate this alert with dummy content

GOLF Hugo Pastor, ganó el Trofeo Antonio Valor Se disputó en Albacete miércoles, 31 de mayo de 2017 El sábado se disputó uno de los trofeos más interesantes y deseados de la temporada por todos nuestros socios: el ANTONIO VALOR JOYEROS. En Albacete, al campo de Las Pinaillas, que le fue muy propicio a Hugo, alzándose con la victoria gracias a una gran tarjeta de 39 puntos stableford, con cuatro de ventaja respecto a Antonio Agulló, que finalmente sería el vencedor en 1ª categoría. En 2ª categoría la igualdad fue bastante mayor, siendo el triunfo para Emilio Rico, con 30 puntos, seguido de Nany Garrido, también con 30. Los dos premios especiales a la bola más cerca fueron para David Sempere, que dejó su bola a unos 85 cm de la bandera en el hoyo 7; y para Dani Hernández, con un golpe todavía más certero, a escasos 60 cm del objetivo en el hoyo 3. David recibirá el premio del patrocinador, JOYERÍA ANTONIO VALOR, en la cena de final de temporada, mientras que Dani fue obsequiado por nuestro socio Virginio Ruiz con una fantástica navaja albaceteña, un inmejorable recuerdo a nuestra visita a tierras manchegas. Tras el JOYERÍA ANTONIO VALOR, Hugo mantiene su primera posición en la Orden de Mérito, incluso mejorando su distancia al segundo, que ahora es Luis Agulló. Juan Carlos Pastor asciende a la tercera posición y cierra el podio provisional. En segunda categoría, Ximo Sanz, gracias a su tercera posición en Albacete, consigue encaramarse a la primera posición del cuadro, seguido ahora de Eduard Ambrós y de Carlos Pastor, que cierran los puestos de honor. En esta ocasión, no nos quedamos a dormir en Albacete, por lo que, tras la jornada vespertina de golf, disfrutamos de una "picaeta de plantaillo" en la Casa Club de Las Pinaillas, antes de regresar a casa. El próximo trofeo puntuable será el día 11 de junio, en una modalidad totalmente novedosa en el Club. Nos iremos a la Escuela de Elche a jugar una competición de pitch&putt, y lo haremos a 27 hoyos: una primera ronda de 9 hoyos, seguido de un buen desayuno, para luego cerrar con otra ronda de 18 hoyos. Tras el trofeo, comeremos en las mismas instalaciones de la Escuela, propiedad de la Federación Valenciana de Golf. Seguro que esta nueva modalidad da un poco de morbo y novedad a la competición, además de motivar a nuestros jugadores más noveles, que se encontrarán más cómodos jugando en un campo corto con hoyos entre los 50 y 100 metros de largo.