INFRAESTRUCTURAS Iberdrola inicia el plan de refuerzo energético de la Foia de Castalla La eléctrica comienza la construcción de la primera de las dos subestaciones que dotarán de mayor potencia a la comarca para expandir su industria miércoles, 10 de mayo de 2017

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (10/05/2017) Iberdrola ha comenzado la construcción de una de las dos subestaciones que garantizarán el suministro eléctrico a las empresas de la Foia de Castalla. El proyecto, muy demandado por los empresarios, estaba paralizado desde 2012 y mantenía a la comarca en una situación de precariedad energética que impedía su crecimiento industrial. La eléctrica ha comenzado a construir la primera de las dos subestaciones, valorada en 3,7 millones de euros. Los primeros trabajos corresponden al movimiento de tierras para preparar la plataforma de la instalación, según ha informado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. Iberdrola ha firmado recientemente el contrato para disponer de la parcela sobre la que construir la subestación. Por esos terrenos ha pagado un canon de 477.599 euros, según el Ayuntamiento de Castalla. El conseller, que se implicó para desbloquear la obra, destaca que el proyecto es “vital” para el desarrollo industrial “porque da respuesta a la saturación y la falta de potencia en la alimentación eléctrica”. La conselleria sigue gestionando con Iberdrola y Red Eléctrica Española la tramitación de la segunda subestación, de 220 kilovatios, prevista en unos terrenos próximos a la autovía hacia Sax. La Foia de Castalla recibe energía de la subestación de Ibi. Para ampliar el suministro el proyecto original preveía una única subestación. Sin embargo, con el objetivo de reducir costes, Iberdrola, el Gobierno central y la Generalitat acordaron construir dos instalaciones.