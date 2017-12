The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Ibi acondiciona el exterior de la Casa de los Reyes La obra ha sido adjudicada por 197.000 euros a Promed Consulting miércoles, 29 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/11/2017) La obra de adecuación exterior del edificio de la Casa de los Reyes Magos ha sido adjudicada a la SLU Promed Consulting por 197.000 euros. Rafael Serralta, alcalde de Ibi, ha explicado que los trabajos se centran "en la iluminación y ajardinado del exterior del edificio". El ayuntamiento de Ibi espera complementar estos trabajos, con nuevas mejoras en la Casa de los Reyes Magos, para lo que ha solicitado nuevas ayudas a la Diputación de Alicante.