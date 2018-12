The examples populate this alert with dummy content

COMPTES Ibi acull la presentació dels pressupostos de la Generalitat per a 2019 El secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, ha destacat els 8 milions d'euros que el Pla Edificant preveu per a l'adequació de tres centres educatius a Ibi, a banda de les inversions realitzades al palau de Justícia i al Molí del Paper jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/12/2018) El secretari autonòmic d'Educació i Investigació de la Generalitat, Miquel Soler, ha participat al costat del diputat socialista i alcalde d'Alcoi, Antonio Francés, en l'acte per a donar a conèixer els comptes que el govern autonòmic reserva per a 2019. Francés ha destacat el compromís del Consell amb les polítiques socials que repartirà més de 6 milions d'euros a la comarca de l'Alcoià i El Comtat. Entre les inversions en Educació, cal destacar que el Consell destinarà més de 8 milions d'euros del Pla Edificant per a l'adequació de tres centres educatius a Ibi: el Pla i Beltrán, el Felicitat Bernabeu i l'edifici de primària del Teixereta. El secretari autonòmic ha destacat l'increment en un 25% del pressupost global en aquesta matèria des de l'any 2015, amb el nou govern. Entre les ajudes del Consel, a Ibi, també destaquen els més de 2 milions d'euros per a la construcció i equipament del palau de Justícia i l'ajuda per al Molí de Paper, a banda dels tres milions en millores de polígons industrials.