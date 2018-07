The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Ibi adjudica a Urbaser la limpieza viaria por 600.000 euros para los próximos 4 años Con esta adjudicación Ibi obtiene una mejora en el servicio y un ahorro de 120.000 euros respecto a la oferta inicial jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/07/2018) La nueva limpieza de la via pública en Ibi comenzará a cargo de la nueva adjudicataria antes de las próximas fiestas locales de septiembre. La empresa Urbaser ha logrado la contrata con los votos a favor del PP, PSOE, ADI y Ciudadanos, la abstención de Compromís y el voto en contra de Esquerra Unida para los próximos 4 años, prorrogables a dos más. El servicio se ha adjudicado por 575.248 euros más IVA a la empresa que ha presentado "la oferta más valorada por los técnicos". Nicolás Martínez, concejal de Contratación explica que con la adjudicación se obtendrá "una mejora en el servicio" y un ahorro de 120.000 euros respecto a la oferta inicial. La mejora supone la limpieza de los parques municipales de Hortes y Derramador que hasta ahora realizaba la brigada municipal.