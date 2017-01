The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Ibi adquiere el Molí de Paper El Ayuntamiento estudia convertirlo en centro de interpretación y puerta de entrada a la Font Roja lunes, 02 de enero de 2017 El emblemático “Molí de Paper” de Ibi ya es propiedad municipal desde el pasado jueves, 29 de diciembre, cuando el edil de Patrimonio del Ayuntamiento ibense, Nicolás Martínez, y un miembro de la familia Pérez Sirera, hasta entonces propietaria del inmueble, formalizaron la cesión ante notario. Mediante un acuerdo alcanzado con los familiares, la familia ha donado al municipio el edificio, los jardines y varias parcelas cercanas no urbanizables. Por su parte, el Ayuntamiento, ha comprado dos terrenos urbanizables próximos por valor de 48.000 euros. El edil de Patrimonio, Nicolás Martínez, señala que “de esta manera nos aseguramos poder preservar el valioso entorno natural del lugar”. A partir de ahora, la actuación más urgente es reparar el tejado para frenar el deterioro del inmueble “y trabajar para conseguir optar a todas las ayudas que nos sean posibles para restaurar el edificio”, declara Martínez. El uso futuro del edificio todavía no está acordado, aunque la apuesta de Martínez es convertirlo en un centro de interpretación del “Molí” y “el Barranc” y un punto de información y entrada al parque natural de la Font Roja. Sin embargo, el edil informa que se abrirá un periodo de consulta con diferentes asociaciones y colectivos locales para definir y consensuar qué albergará y cómo se utilizara el Molí de Paper. Martínez ha querido dar las gracias a la familia por comprender que se trata de patrimonio histórico de gran valor para el municipio y facilitar las gestiones para que finalmente haya podido llevarse a cabo.