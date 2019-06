The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Ibi albergará el primer museo de videojuegos de España La asociación Arcade Vintage instala máquinas, ordenadores y videoconsolas en el centro recreativo de la antigua fábrica Rico, que abrirá sus puertas el 15 de junio lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/05/2019) La Asociación Arcade Vintage ha impulsado, con el apoyo del Ayuntamiento de Ibi, el primer museo de videojuegos de España. La antigua fábrica de juguetes Rico albergará 300 aparatos, entre máquinas recreativas, ordenadores y videoconsolas que estarán a disposición de grandes y pequeños. Octavio Martínez, secretario de Arcade Vintage, explica que es un museo para todos los públicos en el que “los adultos podrán ir allí a recordar viejos tiempos pasados en los recreativos y, a la par, disfrutar con las nuevas generaciones de jugar unas partidas a los juegos electrónicos”. La interacción será la nota dominante de esta oferta ya que el visitante podrá jugar en las máquinas, ordenadores o videoconsolas. A este atractivo se sumará una vertiente educativa porque el turista, realizando un recorrido por esta “catedral del videojuego”, podrá conocer su historia y cómo han evolucionado estos dispositivos electrónicos. El museo del videojuego Arcade Vintage, en Ibi, abrirá sus puertas el próximo sábado 15 de junio.