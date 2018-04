The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Ibi ‘blinda’ sus polígonos contra los robos El Ayuntamiento instala siete equipos con cámaras de vídeo y lectura de matrículas para controlar los accesos a zonas industriales sábado, 28 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Ibi ha instalado cámaras de seguridad en los polígonos industriales del municipio para impedir robos. La actuación está incluida dentro del plan de la Generalitat para la mejora de las áreas industriales. Siete equipos compuestos por cámaras de visualización de vehículos y cámaras de lectura de matrículas controlan el acceso de vehículos y ofrecen datos a la Policía Local y a la Guardia Civil. El sistema puede detectar, a través de la matrícula, si el vehículo es robado y si tiene en vigor el seguro y la documentación. En estos casos, el lector da un aviso a la Policía para que los agentes puedan realizar sus comprobaciones. Las cámaras estarán conectadas a la base de datos de la DGT para tener acceso a todos estos datos. El objetivo principal de la instalación de estas cámaras es evitar que entren en la ciudad personas que vengan a delinquir, que suelen utilizar coches robados, y dar a las empresas una mayor seguridad a parte de la privada que tienen contratada. Además de las que ya hay instaladas en la zona industrial, desde el Ayuntamiento se van a ampliar a todas las entradas de Ibi, por los accesos de la carretera de Alcoy, Banyeres, camino viejo de Onil y camino de Castalla. También se van a instalar cámaras de vigilancia en otros lugares como el Ayuntamiento, la Jefatura de Policía, el Depósito Municipal de Vehículos y la Casa de los Reyes Magos, para evitar actos vandálicos. Desde la Policía Local y la Guardia Civil han celebrado la noticia ya que esta tecnología les facilitará su labor y les ayudará en la resolución de los casos. El alcalde, Rafael Serralta, afirma que “la seguridad pasiva es un elemento disuasorio para los delincuentes y lo que queremos es que nuestro polígono industrial sea también un referente en materia de seguridad, al mismo tiempo que conseguimos que Ibi sea una ciudad más segura. Estas cámaras respetan la intimidad de las personas ya que solo graban vehículos y su circulación y nuestra intención es que los delincuentes sepan que en Ibi lo tienen muy difícil”.