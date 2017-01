The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Ibi cambia el ocio por la formación El Ayuntamiento ibense proyecta mejorar sus polígonos con la apertura de una guardería pública y un espacio de coworking en una antigua area de pubs de la localidad viernes, 13 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/01/2017) El proyecto lo promueven las concejalías de Educación e Industria de Ibi y se engloba en las actuaciones promovidas desde las patronales de la comarca para la obtención de Áreas Industriales de Calidad, las conocidas como AIC. La intención es la apertura de una guardería pública y albergar espacios para realizar trabajos colaborativos o coworking entre empresarios y jóvenes emprendedores. El Ayuntamiento ha tomado esta idea y estudia la posibilidad de albergar estos servicios en una antigua zona de ocio de la localidad. Las actuaciones de las Áreas Industriales de Calidad que impulsan las patronales FEDAC, IBIAE y COEVAL con el apoyo de los ayuntamientos de Ibi, Alcoy y Ontinyent, persiguen establecer criterios a la hora de planificar un nuevo suelo industrial como vías de comunicación, servicios básicos, avanzados como la fibra óptica, el gas o la seguridad y los complementarios como guarderías o restauración.