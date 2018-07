The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Ibi comienza las obras de la red de saneamiento del barrio de Nueva York Los trabajos, cuya ejecución está cifrada en 51.653 euros, afectarán a la avenida de la Paz, la glorieta Lauzúrica Torralba y la plaza Nueva York jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ibi ha iniciado esta semana las obras en la red de saneamiento de agua del barrio de Nueva York. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos SL con un presupuesto de ejecución a la baja de 51.653 euros -el de licitación fijaba 61.128 euros-, de los que la Diputación de Alicante asumirá el 63,8%, 32.955 euros, a través de una subvención enmarcada para el ejercicio 2017. El proyecto contempla la reparación de la red en cuatro tramos: en la avenida de la Paz, a la altura de los números 49 y 51, entre los números 41 y 45 de la misma avenida, en la glorieta Lauzúrica Torralba y las de la plaza Nueva York. Los trabajos, que han comenzado esta semana, tienen que estar finalizados antes del 31 de agosto.