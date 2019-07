The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Ibi construirá una rotonda para agilizar el tráfico en la avenida de Azorín Las obras cuentan con un presupuesto de licitación de 214.208 euros y su plazo de ejecución es de cuatro meses en 2020 martes, 23 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ibi construirá una rotonda en la avenida de Azorín para agilizar la circulación del tráfico y aumentar la seguridad vial con la avenida Miguel Hernández. Las obras, con un presupuesto base de licitación 214.208 euros, se centrarán en la creación de la plaza circular en el tramo entre las avenidas de Azorín, Juan Carlos I y Miguel Hernández y calle La Vía y que integra la renovación y adecuación del pavimento de las aceras y refuerzo del firme. También se ampliarán los trabajos con la modificación del alumbrado público, reposición de arquetas, imbornales y defensas de drenaje previos a la rotonda; mejora de la red de abastecimiento de agua e instalación de nueva señalización, según informan fuentes municipales. Los trabajos darán comienzo a principios de 2020 y su plazo de ejecución es de 4 meses, como avanzan desde el Ayuntamiento de la villa juguetera. Santiago Cózar, edil de Urbanismo, indica que con la ejecución de este proyecto se dará solución a un problema de tráfico “ya que era una zona conflictiva en cuanto a accidentes”. El Ayuntamiento, por último, espera contar con fondos provinciales para sufragar esta obra tras presentar una solicitud a la subvención para inversiones financieramente sostenibles.