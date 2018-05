The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Ibi convoca un concurso de ideas para remodelar la plaza de la Iglesia El Ayuntamiento busca un proyecto para conseguir un espacio más accesible, con aparcamiento y zonas verdes miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Ibi ha convocado un concurso de ideas para remodelar la plaza de la Iglesia y convertirla en un “espacio de referencia”. El concurso, abierto a arquitectos e ingenieros, es el primer paso de un proyecto cuyo coste ronda el millón de euros, según el Gobierno local, del Partido Popular. La superficie a planificar abarca 2.598 metros cuadrados. El objetivo del concurso es “mejorar la calidad paisajística, arquitectónica y funcional” de la plaza. Uno de los fines es dotar de aparcamiento la zona. El Ayuntamiento quiere “priorizar” la movilidad peatonal frente a los vehículos. El proyecto debe seguir los parámetros del proyecto europeo Urbact, por lo que introducirá “elementos verdes” y utilizará materiales “sostenibles y ecológicos”. La idea ganadora tendrá un premio de 2.500 euros. Habrá un segundo premio de 1.500 euros y un tercero de 1.000 euros. El ganador podrá optar a la redacción del proyecto de ejecución, valorado en 77.500 euros. Según el Ayuntamiento, la reforma de la plaza costará 917.000 euros.