POLÉMICA Ibi deja sin recogida de animales a cuatro municipios de la comarca El Ayuntamiento alega la saturación del albergue canino y reprocha a Cocentaina, Muro, Onil y Tibi que se beneficien de unas instalaciones por las que no pagan jueves, 28 de septiembre de 2017 La Protectora de Animales de Ibi dejará de prestar servicio en otros municipios de la comarca a partir del 1 de enero. El Ayuntamiento de Ibi justifica la decisión en la saturación de su albergue canino. La medida ha provocado malestar en municipios como Cocentaina. La protectora ibense se encarga de la recogida de animales en Muro, Cocentaina, Onil y Tibi. Estos municipios pagan según el número de animales recogidos. El Ayuntamiento de Ibi, que negocia con la protectora un nuevo convenio que sustituya al que expira el 31 de diciembre, ha avanzado que no va a autorizar la recogida de animales de otros municipios. Esta decisión ha generado la protesta de Cocentaina, que lamenta que no haya habido contactos previos desde el Ayuntamiento de Ibi. La villa condal baraja alternativas, aunque las protectoras de localidades próximas están también saturadas. La solución, a largo plazo, es la creación de un albergue canino mancomunado, un proyecto en el que trabaja la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat. El Ayuntamiento de Ibi sostiene que es el único que aporta fondos para mantener el albergue canino: 24.000 euros en 2016 y 26.000 este año. Ibi realiza una inversión de la que se benefician otros municipios que, según datos del Ayuntamiento, aportan muchos más animales que Ibi. Es más, señala Ibi que su servicio se ve mermado porque la protectora pasa más tiempo recogiendo perros de otras localidades que de Ibi. El Consistorio ibense argumenta que las instalaciones del albergue están superpobladas y los animales no están buenas condiciones.