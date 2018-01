The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Ibi ejecuta trabajos del plan de prevención de incendios El Ayuntamiento va a actuar en el camino de subida al Refugio, en el área del cortafuego de Daroca y en el paraje natural de San Pascual miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/01/2018) El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi está llevando a cabo varios trabajos dentro del Plan de Prevención de Incendios Municipal. Los primeros se están efectuando en los accesos del camino que sube al Refugio. Las obras comenzaron en diciembre y se actuará en una superficie aproximada de 3,4 kilómetros. Por un lado, se ha rasanteado y cajeado el acceso, rellenando algunos tramos con materiales de zahorras y ampliando algunas zonas para que los vehículos de emergencias puedan dar la vuelta o pasar dos coches al mismo tiempo. Las zonas de mayor pendiente o curvas pronunciadas se van a hormigonar con el fin de que no se deterioren tan rápidamente, no se hagan surcos a causa de las lluvias y puedan acceder estos mismos vehículos. También se van a instalar canaletas para el desvío de aguas. El Ayuntamiento también está trabajando en el área del cortafuego Daroca donde se está realizando un mantenimiento de la zona en 3,74 hectáreas, así como en el paraje natural de San Pascual, donde se han iniciado actuaciones en la masa forestal en una superficie de 2,7 hectáreas. Concretamente, se está clareando el arbolado, se va a realizar un desbroce selectivo en el monte bajo, se va a hacer una poda selectiva de ramas secas en el pinar y se van a limpiar a fondo los márgenes de la carretera.