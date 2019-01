The examples populate this alert with dummy content

RECONEIXEMENTS Ibi entrega els premis a persones i entitats destacades del 2018 En un acte institucional que ha tingut lloc en el Teatro Río martes, 08 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp L'acte institucional del 6 de gener d’Ibi ha reconegut a les persones i entitats més destacades per la seua trajectòria al llarg del 2018. Aquest ha tingut lloc en el Teatro Río. Per a l’Ajuntament és l’esdeveniment més important de l’any. Els premiats han sigut: a la trajectòria professional, Joan Josep Sarrió, a la trajectòria empresarial, Grupo Bornay, trajectòria cultural, Bernardo Guillem, premi solidari, Pilar Giner, premi associacionisme, Club de Rol Aminoael, i menció especial a títol pòstum, José Ferri. També s’han entregat els premis a l’excel·lència educativa, amb alumnes de primària, secundària i instituts i FP, els premis del concurs d’aparadorisme, el concurs de decoració de façanes i del concurs de fotografia Vila d’Ibi. S’ha entregat un detall institucional al representants dels Reis Mags. Tots els premiats s’han fet una foto de família sobre l’escenari.