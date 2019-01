The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTOS Ibi entregará sus premios a los destacados de 2018 En un acto institucional que tendrá lugar el domingo 6 en el Teatro Río viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/01/2019) Ibi lo tiene ya todo preparado para hacer entrega de los premios a las entidades y personas más reconocidas del 2018 en un acto que tendrá lugar este domingo 6. El Teatro Río de Ibi será la sede del acto institucional de entrega de premios con motivo del día 6 de enero día de Reyes de Magos. Habrá galardones a la trayectoria profesional, Joan Josep Sarrió, defensa del Medio Ambiente, trayectoria empresarial, Grupo Bornay, trayectoria cultural, Bernardo Guillem y sus publicaciones, premio solidario, Pilar Giner, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Ibi , premio del Asociacionismo, Club de Rol Aminoael, y a título póstumo, José Ferri. El Ayuntamiento también hará entrega de los premios a Excelencia Educativa y los del concurso de fotografía Vila d'Ibi.